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В Москве задержали или отменили более 40 рейсов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 32 минуты назад
В Москве задержали или отменили более 40 рейсов
Фото: РИА Новости
Более 40 рейсов, по информации на 15.27 мск воскресенья, задержаны или отменены в московских аэропортах, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Во «Внуково» девять рейсов задержаны, четыре отменены, в «Домодедово» задержаны 16 рейсов, один отменен, в Шереметьево — десять рейсов задержаны, четыре отменены, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что в Москве за сутки выпала почти треть месячной нормы осадков. Синоптики спрогнозировали на воскресенье в столице облачную погоду и снег, а также мороз до минус 20 градусов.
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