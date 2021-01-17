В Москве задержали или отменили более 40 рейсов 

Более 40 рейсов, по информации на 15.27 мск воскресенья, задержаны или отменены в московских аэропортах, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Во «Внуково» девять рейсов задержаны, четыре отменены, в «Домодедово» задержаны 16 рейсов, один отменен, в Шереметьево — десять рейсов задержаны, четыре отменены, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что в Москве за сутки выпала почти треть месячной нормы осадков. Синоптики спрогнозировали на воскресенье в столице облачную погоду и снег, а также мороз до минус 20 градусов.