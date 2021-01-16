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Москва

Станцию МЦД-2 «Печатники» планируют открыть для пассажиров в сентябре 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Станцию МЦД-2 «Печатники» откроют в сентябре
Фото: РИА Новости
Новая станция второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) "Печатники" откроется для пассажиров в сентябре. Объект готов наполовину, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"По МЦД у нас большая программа в этом году. Мы продолжаем возведение остановочных пунктов, станция "Печатники" сейчас находится в стадии строительства. К осени этого года мы планируем ее запустить в эксплуатацию, как еще примерно 20 остановочных пунктов, которые намечены программой на этот год", — сказал Бочкарев.

Как уточнили в пресс-службе столичного стройкомплекса, возведение новой станции "Печатники" МЦД-2 идет в условиях плотной городской застройки и без остановки движения поездов. По принципу "сухие ноги" будет осуществляться пересадка на одноименные станции Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линии метро.
Кроме того, для интеграции с городским транспортом здесь строится подземный тоннель, конкорс и два наземных пешеходных перехода. Так, основной пассажирский павильон готов на 80%, железобетонные опоры надземного моста готовы полностью, подземный пешеходный тоннель готов на 30%, завершается возведение двух платформ длиной по 250 м.
Ранее он сообщал, что около 15 станций Московских центральных диаметров планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 — от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.
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Новости Москвы , Андрей Бочкарев
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