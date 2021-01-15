Выставка постеров из Лондонского метро открылась в Москве 

В галерее на станции «Выставочная» открылась выставка постеров из Лондонской подземки. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает Telegram -канал Департамента транспорта Москвы.

Экспозицию будет открыта до конца января. В нее вошли репродукции работ лучших художников и дизайнеров Англии, которые в разное время украшали популярные маршруты британской столицы.

Организаторы уточняют, что посетить выставку можно только в масках и перчатках.

Также работы можно будет увидеть в Галерее искусства стран Европы и Америки на Волхонке, 14 в разделе «Реклама как искусство. Британский постер конца XIX — начала XX века из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина», когда двери музея вновь откроются.