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Выставка постеров из Лондонского метро открылась в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Выставка постеров из Лондонского метро открылась в Москве
Фото: Вечерняя Москва
В галерее на станции «Выставочная» открылась выставка постеров из Лондонской подземки. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
Экспозицию будет открыта до конца января. В нее вошли репродукции работ лучших художников и дизайнеров Англии, которые в разное время украшали популярные маршруты британской столицы.
Организаторы уточняют, что посетить выставку можно только в масках и перчатках.
Также работы можно будет увидеть в Галерее искусства стран Европы и Америки на Волхонке, 14 в разделе «Реклама как искусство. Британский постер конца XIX — начала XX века из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина», когда двери музея вновь откроются.
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