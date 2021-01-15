Москвичи смогут привиться в торговых центрах и ГУМе 

Москве с 20 января заработают шесть выездных пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Прививку можно будет сделать во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити», ГУМе, «Геликон-Опере», фудмолле «ДЕПО», торговых центрах «Океания», «Город» и других. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова

По ее словам, данное решение принято с тем, чтобы как можно больше людей смогли сделать прививки. Проживающие рядом с новыми прививочными пунктами горожане получат информационные СМС-сообщения.

Вакцинация в выездных пунктах будет бесплатной, ее будут проводить в порядке живой очереди врачи городских поликлиник. Новые точки будут работать с 10:00 до 21:00 по одной неделе с трехнедельным интервалом. С собой нужно иметь паспорт и полис ОМC (если он есть).