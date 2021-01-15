В Москве зафиксировали 81 смерть из-за COVID за сутки

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Число умерших из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 81, для города это максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Летальность заболевания в столице, по данным штаба, составила 1,4%, что меньше среднероссийского показателя (1,83%).

Всего в столице от инфекции умерли 12 322 пациента.

По данным штаба, число заразившихся коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 5 534, до 882 962.

Таким образом, с начала пандемии заразились в общей сложности 7% населения города, следует из подсчетов ТАСС.

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 6 602 пациента. За все время выздоровели 729 089 человек. В настоящее время в столице болеет 141 551 человек.