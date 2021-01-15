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Москва

В Москву поставили 10 миллионов пар использованных медицинских перчаток 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
В Москву поставили 10 млн пар использованных медицинских перчаток
Фото: depositphotos.com
В Москву поставили партию из почти 10 миллионов пар использованных медицинских одноразовых виниловых перчаток. Об этом сообщили в столичной прокуратуре, передает РИА Новости.
По данным ведомства, 9,9 миллиона изделий прибыли из-за рубежа по заказу одной из российских компаний. Ни ее наименование, ни название иностранной фирмы-поставщика, с которой заключался контракт, в прокуратуре не уточнили.
«Установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении», — говорится в сообщении прокуратуры Москвы. Там указывается, что предоставление уже использованных перчаток — грубое нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое могло привести к массовым заболеваниям людей.
В России из-за пандемии коронавируса введены ограничительные меры, согласно которым россияне в том числе должны носить маски и перчатки. При этом граждане должны будут носить средства индивидуальной защиты и после того, как сделают прививку от коронавируса, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Массовая вакцинация в России стартует 18 января — такую дату назвала вице-премьер Татьяна Голикова после поручения Владимира Путина начать делать россиянам прививки со следующей недели. Кампания стартовала в стране 5 декабря, но первыми препарат получили учителя и врачи.
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Новости Москвы , Татьяна Голикова , Геннадий Онищенко , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , Госдума
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