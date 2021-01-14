Соцкарты привившихся от ковида пенсионеров разблокируют

Разблокировка социальных карт привившихся от коронавируса московских пенсионеров будет автоматической. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг в интервью телеканалу "Россия-24".
"Мы уже приняли решение, по которому пенсионеры, которые привились уже от ковида и прошли весь курс прививочный, получили соответствующий сертификат, то социальные карты льготного проезда в транспорте автоматически разблокируются для них", — сказал он.
"Это еще один стимул, чтобы прийти и привиться", — отметил мэр.
Собянин добавил, что власти столицы работают над созданием системы, которая позволит дать льготы переболевшим коронавирусом пенсионерам с антителами. "Это более сложная система для контроля, для пролонгации таких решений, — рассказал мэр. — Мы советуемся с врачами, специалистами, транспортниками, айтишниками".
Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 877 428 случаев заражения, из них 5 893 — за последние сутки. Выздоровели 722 487 человек, умерли 12 241.