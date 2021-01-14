Цены на квартиры в новой Москве установили новый рекорд 

В новой Москве появились квартиры по ценам, которые встречаются далеко не в каждом районе города. Как рассказали представители агентства ОГРК, на вторичном рынке в новых округах рекордная стоимость жилья достигла 125 млн руб. А первое место в сегменте новостроек — у квартиры за 50 млн Сегодня на вторичном рынке новой Москвы продается 2,4 тысячи квартир, отмечают аналитики. Причем стоимость самого бюджетного предложения составила всего 1,8 млн руб. При этом транспортная доступность такого жилья — на уровне, можно быстро добраться до железнодорожной станции.

Что касается новостроек, то в этом сегменте в новой Москве продается около 9 тысяч квартир. Самый бюджетный вариант обойдется в 3 млн рублей.

Эксперты отмечают, что в течение 2020 года интерес покупателей к недвижимости в Новой Москве был в "зеленой зоне", общий рост за 12 месяцев составил 17,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пик интереса пришелся на октябрь. А вот в последние месяцы 2020 года продать "квадраты" в ТинАО стало гораздо сложнее, так как спрос резко упал.