Иммунолог оценил безопасность отмены удаленки в школах Москвы 

«Прошедшие каникулы прошли фактически с полной изоляцией людей, потому что ни в транспорте, ни в школах, ни в вузах — нигде никого не было, они полностью, я считаю, оборвут тенденцию к нарастанию количества выявленных зараженных. Этого вполне достаточно, полный инкубационный период», — сказал Жемчугов, оценивая решение мэра Москвы Сергея Собянина с точки зрения безопасности.