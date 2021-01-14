Агрегаторы такси подняли цены из-за снегопада в Москве в 3 раза 

Агрегаторы такси взвинтили стоимость поездок по Москве в 2-3 раза, сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU». Таким образом предприниматели отреагировали на сложную транспортную ситуацию, возникшую в столице из-за снегопада.

Как сообщал «Рамблер», в ночь на 14 января выпало 20% от месячной нормы осадков. В результате в столичных аэропортах было задержано и отменено более 20 рейсов. Метель и гололедица ранним утром спровоцировали на московских дорогах 8-балльные пробки. Самый большой затор возник на внутренней стороне МКАД от Бесединского шоссе до Липецкой улицы, где забуксовали фуры. Общая протяженность пробок на данный момент оценивается в 76 км. По словам синоптиков, снегопад будет идти весь день 14 января и ослабеет только к вечеру.

Журналисты выяснили, что на непогоду отреагировали агрегаторы такси. С утра заказать поездку в мобильном приложении можно только по повышенному тарифу: эконом-класс, например, обойдется в два раза дороже, чем обычно. 10-километровая поездка подорожала почти в три раза: вместо привычных 400 рублей, сегодня она стоит больше тысячи.