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Собянин: в Москве не снижается число госпитализаций больных COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
Собянин: в Москве не снижается число госпитализаций больных COVID
Фото: РИА Новости
Эпидемиологическая ситуация в Москве пока остается неопределенной, ощутимого снижения уровня госпитализации по коронавирусу не произошло, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

"Эпидемиологическая обстановка в Москве пока остается неопределенной. С одной стороны, новогодняя пауза остановила рост заболеваемости. Благодаря выходным дням и двукратному снижению пассажиропотоков в общественном транспорте удалось разорвать множество цепочек распространения коронавируса. Набирает темп вакцинация. Ежедневно прививку делают несколько тысяч москвичей. С другой стороны, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло. В больницах по-прежнему находится свыше 13 тысяч человек — столько же, сколько и накануне праздников", — отметил Собянин.

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