Помощь бизнесу в Москве составила 35,5 млрд рублей

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Более 51 тыс. организаций в Москве воспользовались мерами поддержки бизнеса во время пандемии. Финансовая помощь составила 35,5 млрд рублей.

Предприниматели смогли уменьшить расходы благодаря действующей системе льгот и преференций. Её дополнили пять пакетов мер на общую сумму около 90 млрд рублей, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Весной 2020 года в столице запустили горячую линию для бизнеса по вопросам, связанным с COVID-19.