В Москве открыли новое здание Парламентской библиотеки 

Москве состоялось открытие нового здания Парламентской библиотеки. В 2021 году она отмечает 30-летие.

Новое здание расположено на проспекте Вернадского. Оно рассчитано более чем на 1 млн мест хранения, тогда как в старом помещении на Охотном Ряду можно было хранить только 5% фонда, заявил Володин.

В новом здании также можно организовывать мероприятия, в том числе по видеосвязи.