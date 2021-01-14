Москва может отказаться от проекта по сбору данных о пешеходах 

Мэрия Москвы может отказаться от проекта по отслеживанию передвижений граждан через их мобильные телефоны. Предполагалось, что отслеживающие устройства будут находиться на остановках общественного транспорта и считывать уникальный идентификатор телефона — MAC-адрес, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.

В проект заложили 152,9 млн рублей, из которых меньше чем за полгода успели освоить 62,8 млн Работать над ним начали осенью в 2020 году. Но в итоге, разработчики столкнулись с проблемой — обновлением iOS и Android, в которых теперь MAC-адрес постоянно меняется.

Специалисты пока продолжают искать варианты, как обойти защиту ОС смартфонов, но вероятнее всего, проект придется свернуть.