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Москва

Пробки на дорогах Москвы оцениваются в семь баллов 

Агентство «Москва» и ещё 2 13 января 2021
Пробки на дорогах Москвы оцениваются в семь баллов
Фото: РИА Новости
Загруженность столичных дорог оценивается в семь баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».
По его информации, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Дмитровский, Ховрино), на северо-западе (в районах Северное Тушино, Южное Тушино), на юго-западе (в районе Теплый Стан), на юге (в районе Орехово-Борисово Южное), на юго-востоке (в районе Выхино-Жулебино), на востоке (в районе Гольяново), на северо-востоке (в районах Лосиноостровский, Бибирево, Лианозово). На внутренней стороне МКАД затруднения наблюдаются на севере (в районах Ховрино, Левобережный), на западе (в районах Крылатское, Кунцево), на юго-западе (в районе Теплый Стан), на юге (в районах Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Южное), на юго-востоке (в районе Капотня), на востоке (в районах Новогиреево, Восточное Измайлово).
Затруднения в движении отмечаются на Ленинградском, Новосходненском, Пятницком, Волоколамском, Звенигородском, Новорижском, Рублево-Успенском, Можайском, Минском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, Рязанском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе, шоссе Энтузиастов, на Ленинградском, Мичуринском, Кутузовском, Ленинском, Волгоградском, Рязанском, Октябрьском проспектах, на проспектах Маршала Жукова, Андропова, Вернадского, а также проспекте Мира.
Движение на Третьем транспортном кольце затруднено в от Рижского до Савеловского вокзалов, районах Беговой, Донской, Даниловский, Южнопортовый, Нижегородский. На Садовом кольце затруднения отмечаются в районах Тверской, Якиманка, Таганский, Мещанский.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Пречистенской набережных, на ул. Балчуг, Яузская, Большая Лубянка, Тверская, Большая Якиманка, а также в Лубянском проезде.
Согласно данным сервиса, в 9:00 загруженность столичных дорог составит семь баллов, а в 10:00 снизится до пяти баллов.
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