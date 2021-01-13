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Москва возглавила рейтинг городов с самыми большими в мире пробками 

Популярная механика и ещё 6 1 час назад
Москва возглавила рейтинг городов с самыми большими пробками
Фото: М. Денисов/mos.ru
Несмотря на пандемию коронавируса, в столице России пробки на дорогах всё равно были. И стали крупнейшими в мире.
Введённый властями Москвы ограничения на передвижения в период пандемии коронавируса не помешали столице России возглавить мировой рейтинг городов с самыми большими пробками.
Ежегодно нидерландская компания TomTom, известная своими навигаторами, составляет рейтинг городов мира с самыми загруженными дорогами. В 2020 году в список Traffic Index попал 461 город из 57 стран мира на 6 континентах. И первое место в рейтинге досталось Москве.
Несмотря на то, что по итогам 2019 года столица России заняла в Traffic Index только 6-е место, спустя год Москва возглавила рейтинг. И это при том, что загрузка столичных дорог снизилась на 5 процентных пунктов, с 59% до 54%. Авторы исследования отметили, что трафик уменьшился на 8%, но в других городах мира дороги освободились ещё сильнее.

"Москва — лидер по пробкам, и на этот раз это хорошо. Всегда казалось, что пробки — плохой показатель. Но в ковидом 2020 году они говорят, скорее, об обратном: город не ставил свою жизнедеятельность на длинную паузу. В ушедшем году практически все мировые мегаполисы и столицы обьявили полный или почти полный локдаун, который длился с марта по декабрь. Москва же, напротив, приняла все возможные меры, чтобы город мог продолжать свою деятельность, дороги были открыты, общественный транспорт, пусть и с жёсткими ограничениями, но продолжил работу. Естественно, сравнивая в абсолютных цифрах скорость движения в городах, находящихся на локдауне и города, живущие обычной жизнью — мы получаем яркий, но несправедливый результат. Надо признать, что рейтинг 2020 года совсем не транспортный, а вынужденный, с красивыми цифрами для цитат, но никак не данными для серьёзного научного анализа", — приводит слова руководителя экспертного центра «Пробок.нет» Александра Шумского столичный департамент транспорта.

В пятёрку городов с самыми крупными пробками в 2020 году также вошли индийский Мумбаи, колумбийская Богота и филиппинская Манила (рейтинг 53% у всех перечисленных) и турецкий Стамбул (51%). В топ-5 городов с наименьшим трафиком на дорогах попали американские Литтл-Рок, Уинстон-Салем и Акрон, а также испанский Кадиз (по 8%), а также Гринсборо Хай-Пойнт в США (7%).
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Новости Москвы , Александр Шумский , Акрон , Правительство Москвы
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