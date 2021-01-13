Москва возглавила рейтинг городов с самыми большими пробками

Несмотря на пандемию коронавируса, в столице России пробки на дорогах всё равно были. И стали крупнейшими в мире.

Введённый властями Москвы ограничения на передвижения в период пандемии коронавируса не помешали столице России возглавить мировой рейтинг городов с самыми большими пробками.

Ежегодно нидерландская компания TomTom, известная своими навигаторами, составляет рейтинг городов мира с самыми загруженными дорогами. В 2020 году в список Traffic Index попал 461 город из 57 стран мира на 6 континентах. И первое место в рейтинге досталось Москве.

Несмотря на то, что по итогам 2019 года столица России заняла в Traffic Index только 6-е место, спустя год Москва возглавила рейтинг. И это при том, что загрузка столичных дорог снизилась на 5 процентных пунктов, с 59% до 54%. Авторы исследования отметили, что трафик уменьшился на 8%, но в других городах мира дороги освободились ещё сильнее.

"Москва — лидер по пробкам, и на этот раз это хорошо. Всегда казалось, что пробки — плохой показатель. Но в ковидом 2020 году они говорят, скорее, об обратном: город не ставил свою жизнедеятельность на длинную паузу. В ушедшем году практически все мировые мегаполисы и столицы обьявили полный или почти полный локдаун, который длился с марта по декабрь. Москва же, напротив, приняла все возможные меры, чтобы город мог продолжать свою деятельность, дороги были открыты, общественный транспорт, пусть и с жёсткими ограничениями, но продолжил работу. Естественно, сравнивая в абсолютных цифрах скорость движения в городах, находящихся на локдауне и города, живущие обычной жизнью — мы получаем яркий, но несправедливый результат. Надо признать, что рейтинг 2020 года совсем не транспортный, а вынужденный, с красивыми цифрами для цитат, но никак не данными для серьёзного научного анализа", — приводит слова руководителя экспертного центра «Пробок.нет» Александра Шумского столичный департамент транспорта.