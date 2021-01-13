Россияне назвали Москву лучшим местом для работы 

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Аргументы Недели: последние новости

Общее число пунктов вакцинации в Москве с 14 января будет увеличено до 100

Время работы городского транспорта в Москве продлят в ночь на Рождество

Cиноптики прогнозируют, что морозы около минус 20 градусов в Москве простоят всю следующую неделю