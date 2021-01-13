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Россияне назвали Москву лучшим местом для работы 

Аргументы Недели и ещё 2 1 час назад
Россияне назвали Москву лучшим местом для работы
Фото: Reuters
Лучшим городом для работы в России жители страны назвали Москву. Об этом завили 59% участников опроса сервиса «Работа.ру». На втором месте оказался Санкт-Петербург. Северную столицу назвали лучшей для карьерного развития назвали 32% респондентов. Третью строчку занял Краснодар, за который проголосовали 27% опрошенных. Кроме этого, в первую пятерку также вошли Сочи с 24% и Екатеринбург, «набравший» 23% голосов участников опроса. Ранее стало известно, куда на новогодние праздники россияне ездили чаще всего.
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