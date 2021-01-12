Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney в Okko
Волшебная музыка Disney в Okko Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Первая в России женщина-машинист электрички вышла в рейс в Москве 

Говорит Москва 1 час назад
Первая в России женщина-машинист электрички вышла в рейс
Фото: Первая в России женщина-машинист электрички вышла в рейс в Москве
Первая в России женщина-машинист электрички вышла в рейс в Москве. Елена Лысенко-Салтыкова совершила свою первую поездку в качестве машиниста пригородного поезда на Киевском направлении. Об этом сообщила ЦППК.
Согласно приказу Минтруда, с 1 января 2021 года женщинам разрешено работать машинистами электропоезда.
Елена Лысенко-Салтыкова была принята на должность помощника машиниста ЦППК в 2018 году. Право управлять пригородным поездом она получила летом 2019 года и около 1 года проходила закатку: специальные практические поездки в качестве помощника машиниста. В конце декабря 2020 года она прошла проверку на знание конструкции электропоезда, руководящих инструкций и действий в нестандартных ситуациях.
Видео дня. Машинист и полицейский вытащили мальчика из-под поезда в метро
Говорит Москва: последние новости
В Москве от гриппа привились около 7,5 млн человек В Москве от гриппа привились около 7,5 млн человек Подмосковье начало внедрять единый проездной с Москвой Подмосковье начало внедрять единый проездной с Москвой Власти Москвы продлили работу транспорта в Рождество Власти Москвы продлили работу транспорта в Рождество
Новости Москвы , Минтруд
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео российской стюардессы бизнес-авиации за работой
01:47
Появилось видео российской стюардессы бизнес-авиации за работой
Общество
Появилось видео из суда над протаранившим колонну военных водителем
00:30
Появилось видео из суда над протаранившим колонну военных водителем
Происшествия
Момент крушения самолета в США попал на видео
00:18
Момент крушения самолета в США попал на видео
Происшествия
Задержание газовых мошенников попало на видео
00:27
Задержание газовых мошенников попало на видео
Происшествия
Житель Бразилии чудом избежал удара молнии и попал на видео
00:46
Житель Бразилии чудом избежал удара молнии и попал на видео
Происшествия
Сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры Twitter и попали на видео
02:49
Сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры Twitter и попали на видео
США
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения собаки и попал на видео
00:51
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения собаки и попал на видео
В мире
Землетрясение в Иркутске попало на видео
00:15
Землетрясение в Иркутске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий ДТП с участием 11 машин во Владивостоке
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП с участием 11 машин во Владивостоке
Происшествия
Водитель автобуса переключил передачи шваброй и попал на видео
00:04
Водитель автобуса переключил передачи шваброй и попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть