Первая в России женщина-машинист электрички вышла в рейс в Москве . Елена Лысенко-Салтыкова совершила свою первую поездку в качестве машиниста пригородного поезда на Киевском направлении. Об этом сообщила ЦППК.

Согласно приказу Минтруда , с 1 января 2021 года женщинам разрешено работать машинистами электропоезда.

Елена Лысенко-Салтыкова была принята на должность помощника машиниста ЦППК в 2018 году. Право управлять пригородным поездом она получила летом 2019 года и около 1 года проходила закатку: специальные практические поездки в качестве помощника машиниста. В конце декабря 2020 года она прошла проверку на знание конструкции электропоезда, руководящих инструкций и действий в нестандартных ситуациях.