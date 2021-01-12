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Москва онлайн покажет экскурсию по выставке Роберта Фалька в Третьяковской галерее 

Москва24 1 час назад
Москва онлайн покажет экскурсию по выставке Фалька в Третьяковке
Фото: tretyakovgallery.ru
13 января специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по выставке художника Роберта Фалька в Третьяковской галерее. О работах мастера, его жизни и этапах творчества расскажет куратор выставки Татьяна Левина.
Роберт Рафаилович Фальк (1886–1958) является классиком отечественного искусства ХХ века, одним из лидеров "Бубнового валета", знаковой фигурой времен оттепели. В экспозиции представлены около 200 лучших произведений художника из 19 музейных собраний, включая зарубежные, и 24 частных коллекций.
Выставка позволит изучить творческий путь художника — от ранних импрессионистических работ 1905–1909 годов до произведений 1950-х годов. Смотрите трансляцию 13 января в 13:30 на этой странице или на портале Москва онлайн.
Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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Новости Москвы , Татьяна Левина , Роберт Фальк
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