Москва онлайн покажет экскурсию по выставке Фалька в Третьяковке

Все новости на карте

13 января специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по выставке художника Роберта Фалька в Третьяковской галерее. О работах мастера, его жизни и этапах творчества расскажет куратор выставки Татьяна Левина

Роберт Рафаилович Фальк (1886–1958) является классиком отечественного искусства ХХ века, одним из лидеров "Бубнового валета", знаковой фигурой времен оттепели. В экспозиции представлены около 200 лучших произведений художника из 19 музейных собраний, включая зарубежные, и 24 частных коллекций.

Выставка позволит изучить творческий путь художника — от ранних импрессионистических работ 1905–1909 годов до произведений 1950-х годов. Смотрите трансляцию 13 января в 13:30 на этой странице или на портале Москва онлайн.

Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.