Дом на 152 квартиры построят в Перове по программе реновации 

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В столице согласовали проектную документацию на постройку дома по программе реновации в районе Перово. Об этом рассказали представители Москомэкспертизы, сообщает Агентство "Москва".

Новостройка появится на улице Новогиреевская, уточнили в пресс-службе комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

В заявлении председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова говорится, что жилой дом будет с подземной автостоянкой.

"Всего в доме появится 152 квартиры, а именно 38 однокомнатных, 76 двухкомнатных и 38 трехкомнатных", — приводит его слова пресс-служба.

Планируется, что в квартирах участников программы реновации выполнят внутреннюю отделку по всем стандартам. Ожидается, что наружные стены первого этажа дома будут облицованы кирпичом, а стены со второго этажа и выше — клинкерной плиткой.

Запроектированный подземный паркинг рассчитан для легковых машин. Въезд на территорию автостоянки предусмотрен по однопутной закрытой рампе Кроме того, благоустройство территории включает размещение плоскостных парковок, проездов и пешеходных зон.

Еще ожидается высадка зеленых насаждений, а также установка наружного освещения территории.

Ранее говорилось, что более 280 семей начнут расселение по программе реновации в Кузьминках в январе. Москвичи переедут в четыре новостройки.