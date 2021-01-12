Здание Опекунского совета на Солянке капитально отремонтируют

Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта здания Опекунского совета на улице Солянка в Москве , где располагался, в том числе, и Московский институт акушерства. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Комплекс зданий Опекунского совета, который занимался судьбами незаконнорожденных детей и сирот, был построен в центре Москвы на улице Солянка на месте разрушенной при пожаре 1812 года усадьбы Нарышкиных, где размещался Воспитательный дом, учрежденный Екатериной II. Строительство велось в период с 1823 по 1826 годы по проекту архитекторов Доменико Жилярди и Афанасия Григорьева. Изначально в состав ансамбля, возведенного в стиле ампир, входили главный корпус с ионической колоннадой, где находились конторские и приемные помещения, а также два боковых флигеля, предназначенных для проживания сотрудников учреждения, и дворовые хозяйственные постройки, в том числе каретный двор.

В 1847 году здание реконструировал выдающийся российский архитектор Михаил Быковский. Изменения коснулись, в основном, декора и планировки внутренних помещений, также была проведена работа по объединению в единое целое всех зданий комплекса.

В период с 1842 по 1894 годы в здании Опекунского совета работала Первая московская сберегательная касса. После революции здесь размещались различные организации: приют для беспризорников, больница, гостиница, Дворец труда, Дом охраны младенца. В 1938 году в зданиях обосновалась военная академия. Начиная с 1944 года, архитектурный ансамбль принадлежал Академии медицинских наук, и по адресу Солянка, д. 12-14, стр. 1 располагался Московский институт акушерства.

Проектными решениями, достоверность определения сметной стоимости которых проверила Главгосэкспертиза России, запланирован капитальный ремонт главного дома и боковых флигелей, полукруглого служебного корпуса и проездной арки, соединенных в одно трехэтажное здание. Его общая площадь составляет 3950,3 кв.м. Также предусмотрены ремонт кровли, потолков и внутренних перегородок из кирпича, замена напольного покрытия и отделка внутренних помещений. Кроме того, планируется провести ремонт систем вентиляции, канализации и водопровода, электроснабжения и системы противопожарной безопасности. Будут устранены и дефекты системы газового пожаротушения и охранной сигнализации. Также выполнят другие необходимые работы.

Финансирование планируется осуществлять за счет федерального бюджета. Проектную документацию подготовило ООО «ТМИДАЛ». Застройщик — Центр по обеспечению деятельности казначейства России.