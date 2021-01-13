В Москве расширяют список граждан для вакцинации от COVID-19

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Москве с 13 января открывается запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для новых категорий горожан.

Сделать прививку от COVID-19 могут работники отрасли научных исследований и разработок, сотрудники сфер информационных технологий, телекоммуникаций и связи.

Кроме того, записаться на вакцинацию теперь могут работники социального обслуживания из частных и некоммерческих организаций, сотрудники сферы управления недвижимым имуществом, операций с недвижимостью, работники гостиниц, туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.