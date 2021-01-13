Ещё
Далее:
Читайте также:
Подарочные сертификаты в Okko
Подарочные сертификаты в Okko Подарить онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Запись на вакцинацию от COVID-19 для новых категорий открылась в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 50 18 минут назад
В Москве расширяют список граждан для вакцинации от COVID-19
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
В Москве с 13 января открывается запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для новых категорий горожан.
Сделать прививку от COVID-19 могут работники отрасли научных исследований и разработок, сотрудники сфер информационных технологий, телекоммуникаций и связи.
Кроме того, записаться на вакцинацию теперь могут работники социального обслуживания из частных и некоммерческих организаций, сотрудники сферы управления недвижимым имуществом, операций с недвижимостью, работники гостиниц, туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что почти половина сделавших прививку от коронавирусной инфекции в столице — горожане старше 60 лет.
Видео дня. Машинист и полицейский вытащили мальчика из-под поезда в метро
Вечерняя Москва: последние новости
Более 50 тысяч организаций воспользовались мерами поддержки Москвы Более 50 тысяч организаций воспользовались мерами поддержки Москвы Столичный Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом среди детей Столичный Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом среди детей Обновленное подразделение московского управления МВД приступило к работе Обновленное подразделение московского управления МВД приступило к работе
Новости Москвы , Общество , COVID-19 , Анастасия Ракова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео российской стюардессы бизнес-авиации за работой
01:47
Появилось видео российской стюардессы бизнес-авиации за работой
Общество
Появилось видео из суда над протаранившим колонну военных водителем
00:30
Появилось видео из суда над протаранившим колонну военных водителем
Происшествия
Момент крушения самолета в США попал на видео
00:18
Момент крушения самолета в США попал на видео
Происшествия
Задержание газовых мошенников попало на видео
00:27
Задержание газовых мошенников попало на видео
Происшествия
Житель Бразилии чудом избежал удара молнии и попал на видео
00:46
Житель Бразилии чудом избежал удара молнии и попал на видео
Происшествия
Сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры Twitter и попали на видео
02:49
Сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры Twitter и попали на видео
США
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения собаки и попал на видео
00:51
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения собаки и попал на видео
В мире
Землетрясение в Иркутске попало на видео
00:15
Землетрясение в Иркутске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий ДТП с участием 11 машин во Владивостоке
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП с участием 11 машин во Владивостоке
Происшествия
Водитель автобуса переключил передачи шваброй и попал на видео
00:04
Водитель автобуса переключил передачи шваброй и попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение