В Москве расширяют список граждан для вакцинации от COVID-19

В Москве с 13 января открывается запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для новых категорий горожан.
Сделать прививку от COVID-19 могут работники отрасли научных исследований и разработок, сотрудники сфер информационных технологий, телекоммуникаций и связи.
Кроме того, записаться на вакцинацию теперь могут работники социального обслуживания из частных и некоммерческих организаций, сотрудники сферы управления недвижимым имуществом, операций с недвижимостью, работники гостиниц, туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что почти половина сделавших прививку от коронавирусной инфекции в столице — горожане старше 60 лет.