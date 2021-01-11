В Москве расширят список граждан для вакцинации от COVID-19

"В среду, 13 января 2021 г., будет открыта запись на вакцинацию для работников следующих отраслей экономики: научные исследования и разработки; информационные технологии, телекоммуникации и связь; социальное обслуживание населения, осуществляемое частными и некоммерческими организациями (работники городских социальных служб получили возможность сделать прививку еще в начале декабря); управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью; гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма", — написал Собянин.