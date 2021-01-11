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Собянин расширил перечень категорий граждан для вакцинации от COVID-19 

ТАСС и ещё 32 2 часа назад
В Москве расширят список граждан для вакцинации от COVID-19
Фото: ТАСС
Список категорий сотрудников, которые могут в Москве сделать прививку от коронавируса, расширят 13 января. Запись на вакцинацию откроется для ИТ-специалистов, соцработников частных компаний, работников гостиниц и туристических агентств, сообщил в понедельник в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"В среду, 13 января 2021 г., будет открыта запись на вакцинацию для работников следующих отраслей экономики: научные исследования и разработки; информационные технологии, телекоммуникации и связь; социальное обслуживание населения, осуществляемое частными и некоммерческими организациями (работники городских социальных служб получили возможность сделать прививку еще в начале декабря); управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью; гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма", — написал Собянин.

Он добавил, что 14 января в столице начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов. Их общее число возрастет с 70 до 100.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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