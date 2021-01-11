Ещё
Далее:
Читайте также:
Лучшая идея подарка близким: сертификат Okko
Лучшая идея подарка близким: сертификат Okko Подробнее ⟶
Выберите регион
Москва

Электросети обновят на участке протяженностью 1,6 км в ТиНАО 

Агентство «Москва» 1 час назад
Электросети обновят на участке протяженностью 1,6 км в ТиНАО
Фото: РИА Новости
В ТиНАО на участке протяженностью 1,6 км запланировано обновление электросетей, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 30 декабря 2020 года одобрила проект планировки территории (ППТ) линейного объекта для реконструкции кабельно-воздушных линий (КВЛ) 110 кВ «Чоботы-Передельцы 1, 2» (НАО)», — говорится в сообщении.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, площадь подготовки ППТ составит 1,8 га. Обновить кабельно-воздушные линии планируют на участке протяженностью 1,6 км.

«Запланированные работы направлены на повышение надежности электроснабжения для потребителей ТиНАО и в целом Москвы», — заключили в пресс-службе.

Видео дня. Странный памятник «беременной» Терешковой критикуют в Сети
Агентство «Москва»: последние новости
Несколько электричек задерживаются в сторону области на Горьковском направлении МЖД Несколько электричек задерживаются в сторону области на Горьковском направлении МЖД Москва продолжит обновлять парк пассажирского транспорта в 2021 году Москва продолжит обновлять парк пассажирского транспорта в 2021 году Собянин: Больше 200 катков с искусственным льдом открылись в этом сезоне в Москве Собянин: Больше 200 катков с искусственным льдом открылись в этом сезоне в Москве
Комментарии
Новости Москвы , Анастасия Пятова , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Чубайс улетел в Африку
01:29
Чубайс улетел в Африку
Общество Политика
Протестующие перекрыли трассу Пашиняну
00:37
Протестующие перекрыли трассу Пашиняну
В мире Политика
Родители едва не убили сына под колесами иномарки
00:56
Родители едва не убили сына под колесами иномарки
Происшествия
Шварценеггер сравнил штурм Капитолия с Хрустальной ночью
00:39
Шварценеггер сравнил штурм Капитолия с Хрустальной ночью
В мире Политика
Появилось видео работы комплекса Уран-6 в Карабахе
00:38
Появилось видео работы комплекса Уран-6 в Карабахе
Армия
Загрузка ракеты «Ярс» в шахту попало на видео
02:00
Загрузка ракеты «Ярс» в шахту попало на видео
Армия
Рождество в Главном Храме ВС РФ попало на видео
03:27
Рождество в Главном Храме ВС РФ попало на видео
Армия
Маск стал богатейшим человеком и попал на видео
00:51
Маск стал богатейшим человеком и попал на видео
В мире
Последствия схода лавины под Норильском на видео
02:07
Последствия схода лавины под Норильском на видео
Происшествия
Подготовка к аномальным морозам в Москве на видео
02:30
Подготовка к аномальным морозам в Москве на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение