Электросети обновят на участке протяженностью 1,6 км в ТиНАО 

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В ТиНАО на участке протяженностью 1,6 км запланировано обновление электросетей, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 30 декабря 2020 года одобрила проект планировки территории (ППТ) линейного объекта для реконструкции кабельно-воздушных линий (КВЛ) 110 кВ «Чоботы-Передельцы 1, 2» (НАО)», — говорится в сообщении.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова , площадь подготовки ППТ составит 1,8 га. Обновить кабельно-воздушные линии планируют на участке протяженностью 1,6 км.