Зоопарк запустил акцию по приему елок

Новогоднюю традиционную акцию по сбору елок и сосен запустили в Московском зоопарке. Мероприятие проводят с 2012 года, об этом сообщили в понедельник в пресс-службе зоопарка.

"Нераспроданные хвойные деревья украсят вольеры пушистиков, станут для них новой игрушкой или полезным лакомством. Играть с пушистыми деревьями любят практически все наши обитатели: панды Жуи и Диндин, крупные кошки и маленькие обитатели фауны России", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что еловые ветки любят есть козлы, голубые бараны, азиатские слоны, капибары, альпаки и другие. Хвоя содержит витамин C, каротин и полезные аминокислоты, поэтому ели и сосны едят многие животные, как в природе, так и в зоопарках.

"Передать елку или сосну в дар могут только компании. От частных лиц деревья, к сожалению, не принимаются. Елки, которые вы украшали дома, могут быть опасны для животных. На их ветках нередко остаются фрагменты пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд, искусственного снега", — говорится в сообщении.

В этом году акция продлится до 20 января.