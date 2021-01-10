Собянин пообещал обновление парка общественного транспорта

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что в 2021 году, несмотря на финансовые сложности, в столице продолжат обновлять парк общественного транспорта. Об этом написал на своей странице «ВКонтакте»

Градоначальник рассказал, что будут поставлены 337 вагонов метро, 109 трамваев, более 1600 автобусов и 400 электробусов.

На сегодняшний день, по словам мэра, автобусный парк в Москве обновлен на 100 процентов, метро — на 63, а трамвайный парк — на 78 процентов.

«Полностью заменили поезда на Московских центральных диаметрах. Сейчас МЦД обслуживают только современные "Иволги", ЭП2Д и "Ласточки". А в парке электробусов уже 600 единиц, и он стал крупнейшим в Европе», — заметил Собянин.

Мэр города подчеркнул, что через 10 лет Москва планирует, что весь транспорт будет экологически чистым.