Московскую транспортную карту «Тройка» хотят внедрить по всей России . Об этом сообщает «Российская газета» . Сейчас идут испытания ее использования в Туле, а также на двух маршрутах в Московской области . По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, власти также ведут переговоры с более чем 25 регионами РФ.

Главная мотивация перехода на «Тройку» — удобство пересадок, пишет газета. Пассажирам не придется переплачивать, если они добираются, например, на работу не на одном виде транспорта. А власти городов смогут четко отслеживать, насколько востребованы те или иные маршруты в разное время. Для регионов большим плюсом станет то, что им самим не придется разрабатывать такую систему, говорит директор и председатель правления Транспортной ассоциации Московской агломерации Норайр Блудян:

— Регион если почувствует, что он может реализовать проект, должен быть благодарен, что ему приведут такую систему, потому что им не надо будет заниматься ее разработкой. Почему Москва выигрывает во многих аспектах с точки зрения транспортной системы? Она не все сама разрабатывает, она изучает, что есть в мире, и просто это внедряет у себя. Но «Тройка» — это ноу-хау, которое Москва сама разработала. Поэтому не обязательно, чтобы регион занимался разработкой всего того, что в мире есть.

— Как сейчас происходит движение средств при оплате картой «Тройка»?

— В Москве оператором является город, все эти средства аккумулируются в бюджете. Потому что в Москве, кроме «Мосгортранса», работают еще восемь коммерческих автобусных компаний на тех же стандартах. Доходная часть сбора от продаж билетов, «Тройки» идет в бюджет города. Когда перевозчики подтверждают те объемы перевозок, которые они осуществили в данный месяц, получают из бюджета вознаграждение.

— В Туле, соответственно, средства идут в тульский бюджет?

— Безусловно. Это обязательства бюджетов городов.

Сообщается, что регионы сами примут необходимые решения по итогам тестирования московской билетной системы. В некоторых городах России она может быть внедрена уже в этом году.

На сегодняшний день по «Тройке» за пределами Москвы совершено более 170 тысяч поездок.