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Москва

В московском метро остановлено движение поездов от «Курской» до «Киевской» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 2 часа назад
В столичном метро остановлено движение поездов от «Курской» до «Киевской»
Фото: ТАСС
Движение поездов остановлено от «Курской» до «Киевской» на Арбатско-Покровской линии метро Москвы, сообщили на горячей линии метрополитена.

«С «Курской» до «Киевской» нет движения поездов по техническим причинам», — сообщил источник РИА «Новости», уточнив, что время восстановления движения пока неизвестно.

«Движение поездов на Арбатско-Покровской линии введем в график ориентировочно в течение 15 минут. Приносим извинения за временные неудобства», — сообщили позднее в Twitter московского метрополитена.
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Вместе с тем в экстренных службах города сообщили, что полной остановки движения на этом участке линии нет. «Поезда идут от „Курской“ до „Киевской“ с увеличенным интервалом, движение полностью не было оставлено», — сказали в экстренных службах.
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Новости Москвы , РИА Новости , Балашиха , Московская область
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