В 2021 году планируют открыть 11 новых станций БКЛ

Главным проектом метростроевцев станет Большая кольцевая линия. К концу года на ней будет открыта уже 21 станция.

В наступившем году схема московского метро продолжит расти. За 12 месяцев планируют построить 28,3 километра линий и открыть 11 новых станций. Все они станут частью Большой кольцевой линии (БКЛ) — крупнейшего проекта в истории столичного метростроения.

Последние 10 лет стали самым плодотворным периодом в строительстве подземки. С 2011 года ввели в эксплуатацию 305 километров линий, 148 станций, три дополнительных вестибюля метро, МЦК и МЦД, а также 10 электродепо. Карта подземки выросла почти вдвое. В 2018 году метростроевцы установили абсолютный рекорд за всю историю Московского метрополитена — 17 новых станций и около 33 километров линий.

Работа не прекратилась и в пандемию. В 2020 году открыли движение по второму участку Некрасовской линии и примыкающему к нему участку Большой кольцевой линии с шестью станциями от «Косина» до «Лефортова». В конце года для пассажиров открылась станция «Электрозаводская» БКЛ , а также переход между станциями «Петровский парк» и «Динамо».

Новое московское кольцо

Главным проектом 2021 года станет БКЛ — самая длинная кольцевая линия метро в мире. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция.

10 станций уже открыты для пассажиров. Движение по первому участку запустили в феврале 2018 года: на северо-западе Москвы открыли станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», « ЦСКА » и «Петровский парк». В конце того же года появилась еще одна станция — «Савеловская». В марте 2020 года пассажиров приняли «Лефортово», «Авиамоторная» и «Нижегородская», в декабре — «Электрозаводская».

За несколько лет работы над участками Большой кольцевой линии строители создали задел, который в 2021 году позволит открыть сразу 11 станций: «Карамышевскую», «Мневники», «Терехово», «Кунцевскую», «Давыдково», «Аминьевскую», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторскую», «Калужскую» («Воронцовскую») и «Зюзино». Это западный, юго-западный и южный участки кольца. К концу года полностью завершатся проходческие работы на БКЛ, а окончательно кольцо замкнется в 2022 году.

Работы продолжаются и на других линиях: на Люблинско-Дмитровской строят участок до станции «Физтех», на Калининско-Солнцевской — до «Внукова» . Кроме того, строится Троицкая линия метро, разрабатываются проекты Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток.

Западный участок

Западный участок БКЛ будет состоять из четырех станций. Он протянется на девять километров. Его открытие разгрузит действующие радиальные линии и улучшит транспортную доступность для почти полумиллиона москвичей из районов Хорошево-Мневники, Кунцево, Филевский Парк и Фили-Давыдково.

Станцию «Карамышевская» строят на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения. С нее можно будет пересесть на будущую Рублево-Архангельскую линию. Оформление будет посвящено теме народного ополчения 1941 года: стены украсят композиции, рассказывающие о событиях того времени, имитирующие флорентийскую мозаику в градациях серого цвета. Стены облицуют серым гранитом разных оттенков, колонны будут отделаны нержавеющей сталью.

В северной части Мневниковской поймы строят станцию «Мневники». Рядом с ней скоро появятся новые дома, куда переедут участники программы реновации , пешеходные и автомобильные мосты до района Филевский Парк. В облицовке станции используют материалы, имитирующие бетон. Дизайнеры предложили визуально объединить пространство с помощью колонн красного цвета в центре платформы. Похожие элементы будут повторяться в других частях станции: красные балки над эскалаторами, колонны и фрагменты потолка в вестибюле.

Из вестибюлей станции «Терехово» тоже можно будет попасть на территорию Мневниковской поймы. Пути будут проходить посередине, а платформы расположат по краям. Оформить станцию архитекторы предложили в светлых тонах. Колонны украсят силуэты людей, которые нанесут с помощью технологий цифровой печати по бетону. На потолок монтируют светодиодные светильники в виде колец.

Станция «Кунцевская» свяжет три линии метро и первый Московский центральный диаметр (МЦД-1) «Белорусско-Савеловский». Когда ее откроют, на БКЛ появится гигантский транспортно-пересадочный узел (ТПУ), а пассажиры смогут выбирать самые удобные варианты маршрутов.

Юго-западный участок

Протяженность юго-западного участка БКЛ составит 9,2 километра. На нем построят станции «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». После открытия движения быстрее добираться в центр и другие части города смогут сотни тысяч жителей районов Фили-Давыдково, Можайский, Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского.

«Давыдково» улучшит транспортное обслуживание районов Можайский и Фили-Давыдково. Станция снизит нагрузку на центральные пересадочные узлы метро и южные участки Арбатско-Покровской и Сокольнической линий. Участок от «Кунцевской» до «Аминьевской», на котором расположена станция «Давыдково», будет двухпутным. Тоннель здесь строят по испанской технологии с платформами по бокам. Из вестибюля можно будет выйти на обе стороны Аминьевского шоссе и к Инициативной улице.

Станция «Аминьевская» появится рядом с Аминьевским шоссе. Ее интегрируют с одноименной строящейся станцией Киевского направления МЖД, которая в перспективе войдет в состав МЦД-4. Пассажиры, приезжающие из области и Новой Москвы, смогут пересаживаться с Аминьевской прямо на Большую кольцевую линию. Это будет первая комфортная пересадка с железнодорожной платформы на метро на въезде в город.

С новой станции «Мичуринский проспект» можно будет пересесть на Калининско-Солнцевскую линию метро (в будущем здесь тоже появится ТПУ). Строят ее вдоль улицы Удальцова у пересечения с Мичуринским проспектом. Станцию оформят в китайском стиле, а иероглиф, символизирующий дружбу, в сочетании с растительным орнаментом станет одним из главных элементов дизайна. Он также появится на колоннах красного цвета. Для наземного вестибюля выбрали светлые и темно-серые тона.

Станцию «Проспект Вернадского» строят вдоль улицы Удальцова на пересечении с проспектом Вернадского, а пересесть отсюда можно будет на одноименную станцию Сокольнической линии. Оформлена она будет в стиле хай-тек: на платформе установят черные гранитные колонны, путевые стены сделают оранжевыми, светильники на потолке встроят в шахматном порядке. В центре станции появится лестница с металлическими перилами, над путями протянется прозрачная галерея, по которой пассажиры будут переходить на соседнюю ветку.

Южный участок

В южный участок БКЛ войдут три станции: «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино». Его протяженность — семь километров. Открытие участка улучшит транспортную доступность для полумиллиона москвичей и снизит нагрузку на красную и оранжевую ветки.

Станция «Новаторская» расположится под улицей Новаторов на пересечении с Ленинским проспектом. Через пару лет отсюда можно будет сделать пересадку на Коммунарскую линию метро. Главным дизайнерским элементом станции станет «пламенеющий» потолок. Его облицуют панелями разного формата из оранжевого триплекса. Спрятанные между ними лампы обеспечат игру света. Стены покроют алюминиевыми панелями, на платформе установят скамейки из нержавеющей стали и дерева, пол и стены облицуют серым и черным камнем.

Следующая станция — «Калужская» («Воронцовская») — образует пересадочный узел со станцией «Калужская» Калужско-Рижской линии. Строят ее на территории промзоны Воронцово возле пересечения Хлебобулочного проезда и Профсоюзной улицы. Интерьеры здесь будут похожи на каюту космического корабля. Из алюминиевых пластин и неоновых светильников соберут 3D-потолок. По задумке архитекторов, он будет напоминать пассажирам Млечный Путь и создавать ощущение непрерывного движения. Их вдохновило название станции, связанное с городом, где жил и работал Константин Циолковский

А станция «Зюзино» получит потолок с пчелиными сотами — его создадут из множества алюминиевых пластин и светодиодов. В отделке используют серые, черные и желтые цвета. Так архитекторы хотели передать эстетику района типовой застройки 1960-х годов. Сложный дизайн потолка будет контрастировать с простым рисунком пола, отделанным светло-серым гранитом и черным габбро-диабазом. Путевые стены оформят алюминиевыми панелями, колонны облицуют светло-серым мрамором. Новая станция будет расположена на пересечении улицы Каховки с Севастопольским проспектом.