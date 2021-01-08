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Москва

В Москве появилась шаурма от Сталина 

Мослента 33 минуты назад
В Москве появилась шаурма от Сталина
Фото: Facebook
В Москве появилось новое заведение общепита, названное в честь лидера СССР Иосифа Сталина. Об этом сообщается в группе Facebook «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская».

«На раздаче сотрудники НКВД, в меню — шаурма "от Берии с соусом ткемали"», — пишет автор поста.

Также клиенты могут заказать «Сталинскую» или «Хрущевскую» шаурму.
Посетителей приветствуют надписью «Иосиф Виссарионович приглашает отведать!».
Ранее диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что приготовить полезную шаурму можно дома с использованием нежирного мяса, соуса из йогурта и свежих овощей. Она предупредила о высокой калорийности покупной шаурмы. В нее, по утверждению диетолога, добавляется жирное мясо и много майонеза или других подобных по составу соусов.
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Новости Москвы , Общество , Антонина Стародубова
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