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Москва

Дептранс рассказал об обновлениях в приложении «Метро Москвы» 

Вечерняя Москва и ещё 1 2 часа назад
Дептранс рассказал об обновлениях в приложении «Метро Москвы»
Фото: РИА Новости
Департамент транспорта Москвы рассказал об обновлениях приложения «Метро Москвы». Соответствующая информация появилась в четверг, 7 января, в Telegram-канале ведомства.

— ​Год только начался, а мы уже вас радуем! Мы обновили мобильное приложение «Метро Москвы»‎. Оно стало еще удобнее, — говорится в сообщении.

Теперь расписание поездов МЦД, время прибытия, детали маршрута и загруженность вагонов можно просматривать в режиме онлайн. Кроме того, теперь через приложение можно сообщить о забытой в метро вещи.
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