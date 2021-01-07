Дептранс рассказал об обновлениях в приложении «Метро Москвы» 

Департамент транспорта Москвы рассказал об обновлениях приложения «Метро Москвы». Соответствующая информация появилась в четверг, 7 января, в Telegram -канале ведомства.

— ​Год только начался, а мы уже вас радуем! Мы обновили мобильное приложение «Метро Москвы»‎. Оно стало еще удобнее, — говорится в сообщении.

Теперь расписание поездов МЦД, время прибытия, детали маршрута и загруженность вагонов можно просматривать в режиме онлайн. Кроме того, теперь через приложение можно сообщить о забытой в метро вещи.