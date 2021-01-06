Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В аэропортах Москвы отменено и задержано почти 30 авиарейсов 

ИА Regnum 2 часа назад
В аэропортах Москвы отменено и задержано почти 30 рейсов
Фото: РИА Новости
Почти 30 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в среду, 6 января, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
Так, по состоянию на 16:14 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 11 рейсов; в аэропорту «Шереметьево» задержано шесть рейсов; в аэропорту «Внуково» задержано семь авиарейсов, еще пять отменено.
Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.
Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что из-за противостояния циклона и антициклона в первые дни 2021 года в европейской части России ожидается переменчивая погода и скачки давления.
Видео дня. Покупатель избил мужчину за неправильное ношение маски в Торжке
ИА Regnum: последние новости
В Рождественскую ночь в Москве продлят работу метрополитена В Рождественскую ночь в Москве продлят работу метрополитена В Москве ещё 5896 пациентов справились с коронавирусом В Москве ещё 5896 пациентов справились с коронавирусом В Москве сменился начальник управления ГИБДД В Москве сменился начальник управления ГИБДД
Новости Москвы , Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Домодедово , Яндекс , Аэропорт Шереметьево
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Автомобильная погоня со стрельбой в Петербурге попала на видео
01:07
Автомобильная погоня со стрельбой в Петербурге попала на видео
Происшествия
Мужчина рухнул вниз с вершины новогодней ели и попал на видео
00:29
Мужчина рухнул вниз с вершины новогодней ели и попал на видео
Происшествия
Ограбление банка в Петербурге попало на видео
00:55
Ограбление банка в Петербурге попало на видео
Криминал
Опубликовано видео разминирования окраин Степанакерта
00:28
Опубликовано видео разминирования окраин Степанакерта
Войска
Женщина избила собственную собаку и попала на видео
00:40
Женщина избила собственную собаку и попала на видео
Происшествия
Стычка сторонников Трампа с полицией попала на видео
01:02
Стычка сторонников Трампа с полицией попала на видео
США
Последствия третьего национального локдауна в Великобритании сняли на видео
00:35
Последствия третьего национального локдауна в Великобритании сняли на видео
В мире
Футболист «Рубина» станцевал на пляже с бутылкой пива и попал на видео
00:11
Футболист «Рубина» станцевал на пляже с бутылкой пива и попал на видео
Общество
ДТП с участием конного экипажа в Санкт-Петербурге сняли на видео
00:20
ДТП с участием конного экипажа в Санкт-Петербурге сняли на видео
Происшествия
Крупный лесной пожар в Австрии попал на видео
01:02
Крупный лесной пожар в Австрии попал на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение