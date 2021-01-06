В аэропортах Москвы отменено и задержано почти 30 рейсов

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Почти 30 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы . Об этом в среду, 6 января, свидетельствуют данные сервиса « Яндекс . Расписание».

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что из-за противостояния циклона и антициклона в первые дни 2021 года в европейской части России ожидается переменчивая погода и скачки давления.