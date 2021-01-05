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Москва

Путин призвал власти Москвы «не прибедняться» 

РИА Новости 2 часа назад
Путин отметил сбалансированный бюджет Москвы
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Москве не придётся ничего заимствовать, так как бюджет города сбалансированный, с профицитом, и власти столицы не должны "прибедняться".
Выступая на совещании по социальным вопросам, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица намерена взять заимствования, которые готова обеспечить.

"Хочу выразить надежду на то, что в наступившем 2021 году вы и все ваши коллеги будут действовать так же эффективно, и ничего заимствовать вам не придётся — бюджет Москвы достаточно сильный и не только сбалансированный, но и верстается с профицитом, причем со значительным профицитом, так что вы не прибедняйтесь, пожалуйста, все у вас в порядке", — сказал Путин на совещании.

Путин выразил надежду, что Москва, как и в прошлом году, поможет регионам, которые нуждаются в поддержке столицы.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Владимир Путин , Правительство Москвы
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