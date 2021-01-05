Путин отметил сбалансированный бюджет Москвы

"Хочу выразить надежду на то, что в наступившем 2021 году вы и все ваши коллеги будут действовать так же эффективно, и ничего заимствовать вам не придётся — бюджет Москвы достаточно сильный и не только сбалансированный, но и верстается с профицитом, причем со значительным профицитом, так что вы не прибедняйтесь, пожалуйста, все у вас в порядке", — сказал Путин на совещании.