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Москва

Станцию метро «Алма-Атинская» закроют 11, 15 и 18 января 

Москва24 и ещё 1 1 час назад
Станцию метро «Алма-Атинская» закроют 11, 15 и 18 января
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Станцию "Алма-Атинская" Московского метрополитена планируется закрыть для проведения технических работ. Об этом заявили в Telegram-канале Дептранс Москвы.

"11 и 15 января с 10:00 до 15:00 и 18 января с 12:00 до 17:00 мы будем проводить технические работы на "Алма-Атинской" Замоскворецкой линии", — говорится в сообщении департамента.

По данным пресс-службы, станция будет недоступна для пассажиров, рекомендуется воспользоваться маршрутами наземного транспорта. Для москвичей и гостей столицы будет курсировать автобус №676, который довезет пассажиров до станций "Красногвардейская" и "Зябликово". Кроме того, для горожан будут доступны автобусные маршруты №740 и №764, следующие до станции "Борисово".
Ранее станция "Деловой центр" открылась на Солнцевской линии метро. Отмечается, что нововведение позволит разгрузить станцию "Парк Победы".
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