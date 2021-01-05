Названы востребованные профессии в Москве в 2021 году 

Курьеры, специалисты онлайн-продаж и работающие в сфере IT будут востребованы на рынке труда в Москве в 2021 году. Об этом во вторник, 5 января, сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.
По словам специалистов, многие организации заменили работу сотрудников цифровыми решениями. Так, увеличился спрос на программистов, аналитиков, системных администраторов и разработчиков мобильных сервисов, передает агентство городских новостей «Москва».
Также востребованными будут специалисты ЖКХ и строительной отрасли, заключили эксперты.