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Названы востребованные профессии в Москве в 2021 году 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
Названы востребованные профессии в Москве в 2021 году
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Курьеры, специалисты онлайн-продаж и работающие в сфере IT будут востребованы на рынке труда в Москве в 2021 году. Об этом во вторник, 5 января, сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.
По словам специалистов, многие организации заменили работу сотрудников цифровыми решениями. Так, увеличился спрос на программистов, аналитиков, системных администраторов и разработчиков мобильных сервисов, передает агентство городских новостей «Москва».
Также востребованными будут специалисты ЖКХ и строительной отрасли, заключили эксперты.
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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