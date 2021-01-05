В Москве откроют крупнейшую базу для серферов

Двухметровые волны, пальмы, песчаный пляж, яркий свет — это не Гавайи и не Малибу, а гигантский бассейн размером в пять футбольных полей в Хорошево-Мневниках. Первый в мире крытый центр для занятий серфингом, который, как сообщил мэр Сергей Собянин , собираются открыть уже в 2023 году.

Градоначальник рассказал и о некоторых деталях проекта. Например, генератор волн будет сконструирован так, чтобы одновременно в бассейне могли кататься до 80 человек разного уровня подготовки — от пятилетних детей до продвинутых серферов. Учитывая, что в России подходящие волны бывают не так часто, для серферов это хорошая новость. Главное, чтобы цены не отпугивали тех, кто захочет попробовать, говорит президент Российской федерации серфинга с 2009 по 2013 год, серфер, виндсерфер и преподаватель йоги Феликс Пак.

— С точки зрения спорта, развития и проведения соревнований замечательно, что такое место будет в Москве . Будут проводиться какие-то мероприятия, в рамках которых будут собираться разные спортсмены. Это развитие субкультуры. Я не знаю, какие там будут цены, далеко сейчас от ценообразования, надеюсь, что рынок продиктует условия. Вы знаете, в среднем 50 долларов стоит занятие, там далее абонементы какие-то могут быть: на десять дней, на месяц, в группе занятия. Я думаю, что около ста долларов стоит занятие персональное.

— А экипировка?

— Она дешевле, чем в сноуборде. Шорты и майка, а подержанную доску можно купить за 300 долларов. Новую доску, самую лучшую, можно купить долларов за 700-800.

В последнее время у россиян растет интерес к эффектному спорту. Центры обучения серфингу с искусственной волной уже есть в столичном регионе.

В Москве и Подмосковье действуют как минимум пять школ обучения этому виду спорта. Но по масштабам они пока сильно отстают от того, что планируется построить. В этом году пандемия спровоцировала всплеск интереса к серфингу, уверяет участник серф-сообщества Surfway Денис Дрогайкин.

Денис Дрогайкин, участник серф-сообщества Surfway: «В эти праздники многие остались дома, никуда не поехали. Востребованность огромная. Даже по сравнению с предыдущим годом активность увеличилась раз в пять. И много семей с детьми этим интересуется. Я думаю, что вообще сам этот комплекс будет уникальным во всем мире. Технологии подобные есть, они реализованы в нескольких локациях по миру, но они реализованы под открытым небом».

Экономических деталей о том, кто реализует строительство центра, сколько денег планируется на него потратить срок окупаемости и даже конкретную локацию Собянин не раскрыл. Хотя, скорее всего, эти моменты уже определены и разрешение на строительство объекта власти выдали, предполагает инвестиционный директор компании «Тринфико» Артем Цогоев . Скорее всего это будет торгово-развлекательный комплекс, похожий на «Остров Мечты». Магазины, рестораны, плюс водная зона. А застройщиком, наиболее вероятно, выступит крупная компания, занимающаяся торговой недвижимостью. Проект нестандартный, с большим сроком окупаемости, рассуждает Артем Цогоев.

Артем Цогоев, инвестиционный директор компании «Тринфико»: «Я думаю, что по очень скромным подсчетам, наверное, все это стоит около 8 млрд рублей. Площадь у него около 50 тысяч квадратных метров, объект этот крупный. Проект на 8 млрд в сфере торговли и развлечений — это большой, хороший проект. Последние полгода ни одной сделки с торговой недвижимостей, крупными торговыми центрами не было».

Локация центра удачна в том смысле, что она не вынесена за пределы МКАД. Но где конкретно он будет находиться, все же пока неясно.