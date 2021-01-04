Обитатели зоопарка получили новогодние подарки

"Что же получили наши зверята от Деда Мороза? У панд в коробках была древесная стружка, бутоны гвоздики и гирлянда из кубиков, в которые киперы поместили зерна кукурузы. Пандам нравится запах гвоздики, а с кубиками и стружкой они любят играться", — сообщается в Instagram зоопарка.