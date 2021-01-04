Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Обитатели московского зоопарка получили новогодние подарки 

РИА Новости 3 часа назад
Обитатели зоопарка получили новогодние подарки
Фото: РИА Новости
На Новый год обитатели Московского зоопарка получили подарки, которые в первую очередь предназначены для "обогащения среды".

"Что же получили наши зверята от Деда Мороза? У панд в коробках была древесная стружка, бутоны гвоздики и гирлянда из кубиков, в которые киперы поместили зерна кукурузы. Пандам нравится запах гвоздики, а с кубиками и стружкой они любят играться", — сообщается в Instagram зоопарка.

Сотрудники зоопарка подготовили для львов крупные конструкции из коробок и мешковины.
"Все это побрызгали ароматными маслами, чтобы львам было интереснее, хотя они, как и все котики, любят даже пустые коробочки", — говорится в записи.
Белому медведю подарили набитый сеном мешок, внутри была вареная свекла.
Видео дня. Макароны под видом свечек продали пенсионерке из Гатчины
Последние новости
Украинские медики назвали заявление властей о вакцине "Спутник V" враньем Украинские медики назвали заявление властей о вакцине "Спутник V" враньем Астрологи рассказали, что ждет каждый знак зодиака в 2021 году Астрологи рассказали, что ждет каждый знак зодиака в 2021 году Новый штамм коронавируса оказался опасен для детей Новый штамм коронавируса оказался опасен для детей
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Военные двух ядерных держав сошлись врукопашную на границе
00:16
Военные двух ядерных держав сошлись врукопашную на границе
Армия Азия
Пьяный тамада устроил массовую драку на вечеринке
00:14
Пьяный тамада устроил массовую драку на вечеринке
Происшествия
Россиянин заминировал мост из-за «курирующих наркоту» силовиков
00:42
Россиянин заминировал мост из-за «курирующих наркоту» силовиков
Происшествия Криминал
Полицейские подставили авто под удар, спасая детей в ДТП
00:19
Полицейские подставили авто под удар, спасая детей в ДТП
Происшествия
Участие российского спецназа в штурме Алеппо от первого лица
02:07
Участие российского спецназа в штурме Алеппо от первого лица
Армия Ближний Восток
Щенок зеленого цвета родился в Новый год
00:22
Щенок зеленого цвета родился в Новый год
В мире Общество
Пьяный пассажир устроил дебош и сорвал вылет в Челябинск
00:46
Пьяный пассажир устроил дебош и сорвал вылет в Челябинск
Происшествия
Россиянин умер в аптеке, покупая лекарство от COVID-19
01:10
Россиянин умер в аптеке, покупая лекарство от COVID-19
Происшествия
Пьяный пассажир гулял по рельсам в московском метро
00:12
Пьяный пассажир гулял по рельсам в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Подравшийся с лифтом россиянин попал на видео
00:58
Подравшийся с лифтом россиянин попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение