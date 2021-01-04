Обитатели зоопарка получили новогодние подарки

На Новый год обитатели Московского зоопарка получили подарки, которые в первую очередь предназначены для "обогащения среды".
"Что же получили наши зверята от Деда Мороза? У панд в коробках была древесная стружка, бутоны гвоздики и гирлянда из кубиков, в которые киперы поместили зерна кукурузы. Пандам нравится запах гвоздики, а с кубиками и стружкой они любят играться", — сообщается в Instagram зоопарка.
Сотрудники зоопарка подготовили для львов крупные конструкции из коробок и мешковины.
"Все это побрызгали ароматными маслами, чтобы львам было интереснее, хотя они, как и все котики, любят даже пустые коробочки", — говорится в записи.
Белому медведю подарили набитый сеном мешок, внутри была вареная свекла.