На Москве-реке ликвидировали следы масляной плёнки 

Эксперты из Мосводостока ликвидировали разлив масляной плёнки на Москве-реке. Следы разлива маслянистой жидкости были замечены в районе Гончарной набережной.

Специалисты обработали водную гладь специальным сорбентом.

Силами ГУП «Мосводосток» устранены следы масляной плёнки в районе Гончарной набережной Москвы-реки. Водная гладь была обработана специальным сорбентом, разлагающим загрязнения, с борта судна ГУП «Мосводосток», — приводит слова ведомства РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски источника поступления загрязняющих веществ в водоём.

Ранее NEWS.ru сообщал, что масляное пятно небольшого размера появилось на реке Москве.

В середине октября на поверхности Москвы-реки уже появлялись странные пятна, однако в тот раз они были цветными. 13 октября зелёных пятен появилось сразу три за сутки. 12 октября появились сообщения о появлении цветной пены в районе Пречистенской набережной напротив парка «Музеон». Отмечается, что специалисты взяли пробы загрязнений. Утром 13 октября такое пятно появилось на Москве-реке возле Нагатинской набережной. Его ликвидировали.