К запуску в 2021 году подготовят 20 станций МЦД 

К запуску в текущем году подготовят 20 станций Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрея Бочкарева.

"Мы в этом году планируем подготовить 20 остановочных пунктов на всех участках МЦД. Часть из них будут уже на существующих МЦД-1 и МЦД-2", — сказал Бочкарев.

В прошлом году специалисты построили четыре остановочных пункта и реконструировали еще три на МЦД-2. Бочкарев отметил, что также реконструированы III и IV главные пути на участке Царицыно — Подольск. Благодаря этому увеличились размеры движения пригородных поездов на 40 пар, сократился интервал движения и были запущены 19 дополнительных пар ускоренных электричек на этом участке.