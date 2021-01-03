10% месячной нормы осадков выпадет вечером в столице

Сильный снегопад ожидается в Москве и области вечером 3 января. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, передает "Москва 24".

"Сегодня, 3 января, вечером в Подмосковье и столице ожидается сильный снегопад. Может выпасть до 10% месячной нормы осадков", — сообщили в пресс-службе.

До этого Гидрометцентр РФ объявил в столице желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. По прогнозам синоптиков, к вечеру в столице столбики термометров могут опуститься до -5 градусов.