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Москва

До 10% месячной нормы осадков может выпасть в столице вечером 

Газета.Ru 1 час назад
10% месячной нормы осадков выпадет вечером в столице
Фото: РИА Новости
Сильный снегопад ожидается в Москве и области вечером 3 января. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, передает "Москва 24".

"Сегодня, 3 января, вечером в Подмосковье и столице ожидается сильный снегопад. Может выпасть до 10% месячной нормы осадков", — сообщили в пресс-службе.

До этого Гидрометцентр РФ объявил в столице желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. По прогнозам синоптиков, к вечеру в столице столбики термометров могут опуститься до -5 градусов.
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