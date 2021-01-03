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Москва

В Москве появились карты «Тройка» с Barbie в честь женщин-машинистов 

РИА Новости 3 часа назад
Карты «Тройка» с Barbie появились в честь женщин-машинистов
Фото: РИА Новости
Транспортные карты "Тройка" с Barbie появились в метро Москвы к выходу на линию первых женщин-машинистов, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Девушки вышли работать на Филевскую линию метро после года учебы.

"Вместе с Barbie мы подготовили несколько самых прекрасных подарков. На выставке станции "Воробьевы горы" два месяца можно будет увидеть кукол Barbie в образе самых разных профессий. А на фотовыставке в переходе между станциями "Чистые пруды" — "Тургеневская" профессии примеряют на себя уже сами девочки. В сувенирных магазинах ищите "Тройки" с Barbie", — говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько кукол в форме машинисток разыграют среди подписчиков телеграм-канала дептранса.
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