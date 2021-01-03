Карты «Тройка» с Barbie появились в честь женщин-машинистов

Транспортные карты "Тройка" с Barbie появились в метро Москвы к выходу на линию первых женщин-машинистов, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Девушки вышли работать на Филевскую линию метро после года учебы.
"Вместе с Barbie мы подготовили несколько самых прекрасных подарков. На выставке станции "Воробьевы горы" два месяца можно будет увидеть кукол Barbie в образе самых разных профессий. А на фотовыставке в переходе между станциями "Чистые пруды" — "Тургеневская" профессии примеряют на себя уже сами девочки. В сувенирных магазинах ищите "Тройки" с Barbie", — говорится в сообщении.
Отмечается, что несколько кукол в форме машинисток разыграют среди подписчиков телеграм-канала дептранса.