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Жилой дом на Нагорной улице в Москве ввели в эксплуатацию 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Жилой дом на Нагорной улице ввели в эксплуатацию
Фото: Вечерняя Москва
Проблемный жилой дом на юго-западе Москвы ввели в эксплуатацию. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройнвест).
По словам председателя ведомства Анастасии Пятовой, объект находится по адресу улица Нагорная, дом 7, корпус 1. Дольщики получат ключи от квартир, которые они ждали несколько лет.
Пятова отметила, что строительство объекта велось с 2007 года низкими темпами. Также, в апреле 2014 года работы на стройплощадке были приостановлены.
Через три года застройщику была открыта кредитная линия на достройку дома, а в мае 018 года специалисты восстановили работы по возведению объекта. В соответствии с инвестиционным контрактом, застройщик произвел реконструкцию пятиэтажного жилого дома с надстройкой двух этажей, а также пристройкой еще семи.
Общая площадь дома после реконструкции составляет 15 722 квадратных метра.
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