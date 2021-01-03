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Москва

Москвичи израсходовали три миллиона «кубов» воды на Новый год 

Прайм и ещё 6 5 часов назад
Москвичи израсходовали три млн «кубов» воды на Новый год
Фото: РИА Новости
Москвичи в канун Нового года использовали порядка 3 миллионов кубометров питьевой воды, сообщил журналистам в воскресенье начальник Центрального диспетчерского управления АО "Мосводоканал" Андрей Фомушкин.
По его словам, система водоснабжения города была полностью готова к пиковым нагрузкам в праздничные дни благодаря своевременной подготовке и грамотной работе специалистов.

"В последний день 2020 года москвичи израсходовали 2,9 миллиона кубометров воды, а уже на следующий день на четверть меньше — 2,1 миллиона кубометров", — рассказал Фомушкин.

Он напомнил, что рекорд по потреблению воды Москва установила 31 декабря 1995 года, когда в столице потратили 7,5 миллиона кубометров воды.
Фомушкин добавил, что в праздничные дни специалисты и дежурные бригады Мосводоканала работают в усиленном режиме.
"Сейчас на улицах дежурят 75 аварийных бригад, все заявки от жителей рассматриваются в регламентном порядке, диспетчеры работают круглосуточно", — заключил начальник Центрального диспетчерского управления.
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Новости Москвы , Мосводоканал
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