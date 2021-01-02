В Москве началась акция «Волонтеры Нового года» 

"В Москве 2 января началась акция "Волонтеры Нового года", которая продлится восемь дней. Все желающие смогут помочь старшему поколению и другим людям, соблюдающим домашний режим. Поучаствовать в акции уже решили более 100 москвичей", — говорится в сообщении.
"К новогодней акции подключились все те, кто душой и сердцем готов помочь в любую минуту — неважно, днем, вечером, в выходной день или в праздник. Волонтеры Москвы уже помогли тысячам жителей города не только своими делами, но и добрыми улыбками, словами поддержки. Новый год и Рождество — это время чудес и исполнений желаний, его ждут с большим нетерпением и взрослые, и дети. Для жителей Москвы в эти дни именно волонтеры станут добрыми волшебниками и подарят им долгожданный праздник", — приводятся в сообщении слова председателя столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой.