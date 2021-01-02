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В Москве началась акция «Волонтеры Нового года» 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
В Москве началась акция «Волонтеры Нового года»
Фото: РИА Новости
Все желающие смогут помочь жителям Москвы, соблюдающим домашний режим, в рамках акции "Волонтеры Нового года". Она стартовала в субботу и продлится восемь дней, об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В Москве 2 января началась акция "Волонтеры Нового года", которая продлится восемь дней. Все желающие смогут помочь старшему поколению и другим людям, соблюдающим домашний режим. Поучаствовать в акции уже решили более 100 москвичей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что волонтеры вместе с добровольцами акции #МыВместе будут доставлять пенсионерам продукты, лекарства, предметы первой необходимости и другие вещи. Кроме того, многие волонтеры готовят поздравительные стихи, открытки, а также украшения из мишуры.

"К новогодней акции подключились все те, кто душой и сердцем готов помочь в любую минуту — неважно, днем, вечером, в выходной день или в праздник. Волонтеры Москвы уже помогли тысячам жителей города не только своими делами, но и добрыми улыбками, словами поддержки. Новый год и Рождество — это время чудес и исполнений желаний, его ждут с большим нетерпением и взрослые, и дети. Для жителей Москвы в эти дни именно волонтеры станут добрыми волшебниками и подарят им долгожданный праздник", — приводятся в сообщении слова председателя столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой.

В материале подчеркивается, что все волонтеры соблюдают санитарные меры — носят маски, перчатки, пользуются антисептиком. Присоединиться к акции могут люди от 18 до 49 лет. У них не должно быть хронических заболеваний и симптомов простуды. Они пройдут первичное дистанционное обучение и очный инструктаж по технике безопасности.
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Новости Москвы , Общество , Екатерина Драгунова , Правительство Москвы
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