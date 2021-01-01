Толпы образовались возле ограждений Красной площади

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Москва

Толпы москвичей возле ограждений на Красной площади попали на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Несмотря на то, что Красная площадь была закрыта для массовых мероприятий, сотни жителей столицы решили встретить Новый год в центре города. Они наблюдали за праздничным салютом из-за ограждений. Яркая подсветка зданий работала всю ночь.
В новогоднюю ночь в столице прошел ледяной дождь, в связи с чем более 10 тысяч работников коммунальных служб были переведены в режим повышенной готовности. Из-за погодных условий на дорогах возникла гололедица. Однако и это не повлияло на настроение москвичей, вышедших на улицы города.
Новости Москвы , Видео , Общество
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