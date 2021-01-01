К Рождеству Христову в Москву придут морозы, сообщают синоптики. Сейчас на погоду в столице влияет теплый и влажный воздух с Атлантики. Однако вскоре придет холодный антициклон с северо-востока, что станет причиной похолодания.

К концу недели и православному Рождеству — с 6 на 7 января — столицу подморозит и синоптическая ситуация существенно изменится. Об этом в разговоре с НСН заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«На столицу постепенно начнет оказывать влияние более холодный гребень антициклона с северо-востока, и это станет причиной постепенного понижения температуры в предрождественские дни», — пояснил он.

По его словам, дневная температура должна опуститься к концу недели до -4°C, а ночью подморозит до -6°C. Сейчас же в Москве бал правит «европейская зима».

«Погода будет облачная, пройдут небольшие осадки в виде слабого мокрого снега местами с небольшим дождем. Высока вероятность гололедных явлений», — заявил синоптик.

На Рождество температура воздуха понизится до -10°C. «По предварительным прогнозам, совсем не исключено, что, положенные по народным приметам, рождественские морозы придут в столицу в свой срок», — добавил специалист.

В предстоящие выходные — 2-3 января — столбики термометров в Москве и Подмосковье могут замереть на отметке в 0 градусов, что на 5-6 градусов выше нормы, сообщает РИАМО со ссылкой на центр «Фобос». На выходных также не ожидается существенных осадков. Местами возможен небольшой снегопад. В субботу ожидается облачная и теплая погода, местами возможны непродолжительные снегопады. Давление ожидается в пределах нормы.

Кроме того, до 2 января в столице и Московской области продлили второй — желтый — уровень погодной опасности. Причиной тому стала гололедица. Из-за потепления снег подтаивает, влага покрывает поверхности автомобильных дорог и тротуаров, подмерзая ночами. Возрастает риск поскользнуться и получить травму, а также — попасть в ДТП. Кроме того, в первый день 2021 года ожидается мокрый снег — что лишь усилит образование льда на улицах.

17 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что длительность времен года может заметно измениться в России в ближайшие годы из-за глобального потепления.

«Зима скукоживается, а теплый период увеличивается», — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что уменьшается количество дней со среднесуточной температурой ниже 0°С. В каждом регионе по-разному: где-то даже на 10 с небольшим дней, добавил синоптик.

В частности, в Москве дата перехода среднесуточной температуры к отрицательным показателям сдвинулась на 7-10 дней, а весна стала приходить раньше на 5-7 дней по сравнению с серединой XX века.

«В январе температура стала выше на 2°С за последние 30 лет. Это невероятное потепление, колоссальное, которого никогда не было раньше в истории», — подытожил он.

Несмотря на потепление под Новый год, повторение аномально теплой зимы 2019 года в европейской части России маловероятно. Зима 2020-2021 годов хоть и будет теплее многолетней климатической нормы, но все равно окажется холоднее предыдущей.