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В Москве подорожал проезд на общественном транспорте 

Мир24 и ещё 23 1 час назад
В Москве подорожал проезд на общественном транспорте
Фото: РИА Новости
Стоимость разовых поездок, а также проездных на 30 дней и 60 поездок выросла в общественном транспорте Москвы со 2 января, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Разовая поездка по карте «Тройка» (билет «Кошелек») со 2 января подорожала на 2 рубля — до 42 рублей. Аналогично увеличилась стоимость поездки при оплате банковской картой — до 46 рублей.
Цена наиболее популярного проездного на 30 дней изменяется в пределах инфляции, на 3,5%: с 2170 до 2245 рублей. Одна поездка по нему подорожала на 1 рубль 30 копеек в случае совершения 55 поездок. Билет на 60 поездок подорожает на 1 рубль 67 копеек за одну поездку, достигнув 2070 рублей вместо 1970.
При этом сохраняется прежняя стоимость безлимитных проездных билетов на 90 и 365 дней, изменения остальных тарифов минимальны.
Утренние 50-процентные скидки на проезд для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метрополитена (проект «Время ранних»), программа лояльности «Город» остаются в силе.
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Новости Москвы , Московская область
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