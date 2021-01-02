В Москве подорожал проезд на общественном транспорте 

Стоимость разовых поездок, а также проездных на 30 дней и 60 поездок выросла в общественном транспорте Москвы со 2 января, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Разовая поездка по карте «Тройка» (билет «Кошелек») со 2 января подорожала на 2 рубля — до 42 рублей. Аналогично увеличилась стоимость поездки при оплате банковской картой — до 46 рублей.

Цена наиболее популярного проездного на 30 дней изменяется в пределах инфляции, на 3,5%: с 2170 до 2245 рублей. Одна поездка по нему подорожала на 1 рубль 30 копеек в случае совершения 55 поездок. Билет на 60 поездок подорожает на 1 рубль 67 копеек за одну поездку, достигнув 2070 рублей вместо 1970.

При этом сохраняется прежняя стоимость безлимитных проездных билетов на 90 и 365 дней, изменения остальных тарифов минимальны.

Утренние 50-процентные скидки на проезд для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метрополитена (проект «Время ранних»), программа лояльности «Город» остаются в силе.