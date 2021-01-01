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Проезд в Подмосковье подорожал с 1 января 

ТК «Звезда» и ещё 2 3 часа назад
В Подмосковье подорожал проезд в общественном транспорте
Фото: РИА Новости
В Подмосковье с 1 января подорожает проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба областного комитета по ценам и тарифам.
Стоимость поездки в городском и пригородном сообщении в Московской области по единой транспортной карте «Стрелка» составит 36 рублей 74 копейки, при оплате банковской картой — 37 рублей. Разовая поездка за наличные обойдется в 58 рублей.
Ранее стоимость разовой поездки в регионе составляла 35 рублей 46 копеек.
Ранее сообщалось, что в Московской области запущено тестирование объединенных карт «Тройка» и «Стрелка».
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Новости Москвы , Московская область
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