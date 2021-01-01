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Москва

Собянин поздравил москвичей с Новым годом 

РИА Новости и ещё 7 18 минут назад
Собянин поздравил москвичей с Новым годом
Фото: РИА Новости
Пандемия стала самой серьезной проверкой для нынешнего поколения москвичей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Пандемия стала самой серьезной проверкой на прочность для нынешнего поколения москвичей, и, как не раз бывало в трудную минуту, мы сплотились, чтобы выдержать это испытание", — сообщил Собянин в своем новогоднем обращении.

"Давайте будем помнить хорошее, а плохое пусть скорее пройдет и забудется. Давайте будем как можно дольше хранить удивительную атмосферу взаимной помощи и поддержки, которая родилась в нашем городе в эти трудные дни", — сказал он.

Мэр отметил, что без сомнений город обязательно преодолеет нынешние трудности, победит и станет сильнее.

"Дорогие мои, Спасибо за ваш труд, за ваше внимание и соучастие. Вместе с вами я поднимаю праздничный бокал за ваше здоровье и благополучие, за вас и ваших родных и близких. С Новым 2021 годом!", — заключил мэр.

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Новости Москвы , Общество , Сергей Собянин
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