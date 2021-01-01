Собянин поздравил москвичей с Новым годом 

"Дорогие мои, Спасибо за ваш труд, за ваше внимание и соучастие. Вместе с вами я поднимаю праздничный бокал за ваше здоровье и благополучие, за вас и ваших родных и близких. С Новым 2021 годом!", — заключил мэр.