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Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме 

RT на русском 1 час назад
Аэропорт Домодедово заработал в штатном режиме
Фото: © RT
В аэропорту Домодедово были устранены последствия ледяного дождя, аэропорт снова заработал в штатном режиме.

«На данный момент вылетают только те рейсы, которые стояли на это время в графике», — цитирует ТАСС пресс-службу авиагавани.

Отмечается, что возможны корректировки времени вылета.
На данный момент за 31 декабря аэропорт обслужил 187 вылетающих рейсов.
Ранее стало известно, что аэродромная служба аэропорта Домодедово устранила наледь на взлётно-посадочных полосах, полёты с них возобновлены.
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